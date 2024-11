Maltempo in arrivo, 'via pedoni e moto da lungomare Livorno'

Il Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale ha emanato un avviso in codice giallo per la possibilità di forti mareggiate lungo le coste centro-settentrionali della Toscana, comprese quelle di Livorno, di Gorgona e delle isole dell'Arcipelago. Il codice giallo sarà in vigore domani, martedì 19 novembre, dalle ore 8 fino a mezzanotte. Sono previste forti raffiche di vento di libeccio, in particolare sull'Arcipelago settentrionale e sul litorale livornese.

Il Comune di Livorno raccomanda di seguire i consigli della Protezione civile, tra cui c'è quello "rivolto soprattutto a pedoni e ai guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare".



