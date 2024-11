Fondazione Puccini, accordi col Met a New York per centenario morte del maestro

Fondazione Giacomo Puccini ospite del Metropolitan Opera House di New York in occasione del centenario dalla morte del maestro. Nella piazza del Lincoln Center, fra i pilastri della facciata del teatro campeggia una gigantografia di Puccini mentre sono in scena due sue opere, Tosca e Boheme. Ma la collaborazione, in occasione del centenario della morte, non finisce qua. Un video che include un estratto del filmato storico della Fondazione Puccini sarà trasmesso nell'intervallo durante la diretta di Tosca, il prossimo 23 novembre, vista in una rete di 1600 cinema in più di 65 paesi del mondo: sarà in diretta negli Stati Uniti, in Canada, in Sud America e in Europa e in differita in Giappone, Australia e Nuova Zelanda. 175mila persone vedranno così immagini e riferimenti diretti alla Fondazione e al Puccini Museum di Lucca e alla promozione delle terre di Giacomo Puccini.

L'incontro ufficiale per una collaborazione più approfondita fra Met e Fondazione Puccini si è svolto nei giorni scorsi, anche in vista del centenario dalla prima rappresentazione di Turandot che ricorrerà nel 2026, spiega una nota della Fondazione. Dopo aver salutato Silvia Morgardo, addetto culturale dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, il direttore della Fondazione Puccini Luigi Viani è stato ricevuto da Peter Gelb e Maurice Wheeler, rispettivamente direttore generale e direttore degli archivi del Metropolitan Opera House.

In cantiere un rapporto continuativo che vedrà realizzare progetti di ampio respiro fra le due istituzioni culturali per quanto riguarda i programmi dedicati all'operista lucchese. Le proposte raccolte da Viani saranno discusse presto nell'ambito del consiglio di amministrazione della Fondazione. Nel corso della cena di gala organizzata dal teatro newyorkese alla presenza di Angelina Jolie, la Fondazione Puccini è stata omaggiata e ringraziata per la collaborazione alla realizzazione del video dedicato al centenario pucciniano, mentre segnalibri con il villino di Viareggio sono stati distribuiti a tutti gli ospiti.



