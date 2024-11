Dà soccorso in incidente, muore travolto da un'altra auto

Voleva prestare aiuto in un incidente stradale, ma è stato a sua volta investito e ucciso da un'auto in transito che non ha visto né sentito arrivare. E' accaduto nel pomeriggio a San Zeno nel comune di Arezzo all'imbocco dello svincolo della Due Mari, sulla SS 680 al km 14+650. Secondo quanto ricostruito un'auto si è ribaltata, finendo sulla scarpata in mezzo alla vegetazione. A quanto appreso l'84enne che ha assistito alla scena, sarebbe sceso dalla propria vettura per andare a verificare cosa stesse succedendo, non accorgendosi però dell'auto che sopraggiungeva ed è stato investito.

L'anziano rimasto ucciso, secondo quanto appreso, risulterebbe essere un sordomuto. Sul posto 118 con tre ambulanze e un'automedica, vigili del fuoco e polizia municipale. I soccorsi sono stati immediati ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Le due occupanti dell'auto ribaltata, una 23enne e una 18enne, sono state trasportate all'ospedale di Arezzo in codice giallo. Gravi i disagi al traffico visto che il tratto di superstrada è stato chiuso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA