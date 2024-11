Corteo di protesta dei dipendenti Beko a Siena

Un centinaio di dipendenti dello stabilimento ex Whirlpool di Siena ha dato luogo stamani a un corteo di protesta dietro lo striscione 'Rsu Beko Europe in lotta' e con slogan 'Non molliamo mai'. La manifestazione sfila lungo la strada che porta allo stabilimento senese di cui è incerto il futuro rispetto ai piani della proprietà multinazionale turca.

Ormai da mesi, circa 300 lavoratori sono in cassa integrazione e il 20 novembre è previsto un nuovo tavolo di confronto tra sindacati e azienda al Mimit a Roma. Intanto, oggi pomeriggio una delegazione di lavoratori e i sindacati incontreranno la presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti



