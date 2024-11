Esplosione di uno sportello bancomat, danni anche a auto

I Vigili del fuoco del comando sono intervenuti la notte alle e 2:25 in piazza Mazzini a Compiobbi, nel comune di Fiesole (Firenze) in seguito esplosione di un bancomat di una banca che ha causato danni anche a un'auto parcheggiata in prossimità dell'istituto di credito. Sul posto anche i carabinieri.

I Vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di Pontassieve, hanno effettuato il controllo dei locali per la presenza di fumo e polveri, ed effettuato la messa in sicurezza degli infissi e della porta d'ingresso.



