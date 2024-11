Corteo pro Palestina 'istituzioni non siano complici genocidio'

E' partito poco dopo le 16 da piazza Santa Maria Novella a Firenze il corteo regionale in solidarietà con il popolo palestinese promosso da Giovani palestinesi e Rete liberi/liberi di lottare, in direzione dell'Oltrarno. Circa 300 i manifestanti dietro allo striscione 'Gaza è un genocidio' e al grido di 'Palestina libera' e 'Ora e sempre resistenza".

"Alle istituzioni chiediamo di non essere complici di questo genocidio", spiega Sereen El Debuch dei Giovani palestinesi di Firenze. Complicità "che si mostra nel supporto alla fornitura di armi e nel silenziare le manifestazioni" di protesta. "E' un massacro che sta andando avanti da oltre 400 giorni, ma stiamo assistendo a un attacco senza precedenti anche a Libano e Siria, è chiaro come Israele voglia espandere il controllo sull'intera regione. E noi siamo qui a fianco di tutti i popoli sotto attacco", ha aggiunto, sottolineando che la mobilitazione andrà avanti "come abbiamo dimostrato già il 5 ottobre sfidando i divieti" e nonostante "il ddl 1660 che rappresenta un salto di qualità nella repressione di ogni dissenso".



