Von Trotta e Sciamma ospiti Festival di Cinema e Donne a Firenze

L'incontro con la regista tedesca Margarethe von Trotta, le proiezioni omaggio alla regista e sceneggiatrice francese Céline Sciamma e l'assemblea riservata alle addette ai lavori con l'attrice e regista Jasmine Trinca, per affrontare il tema della parità nell'industria cinematografica. Sono alcuni degli eventi in programma con la nuova edizione del Festival di Cinema e Donne, che porterà alla Compagnia di Firenze 21 titoli, provenienti da 19 Paesi, insieme a eventi speciali e incontri. La rassegna, nel cartellone della '50 Giorni di cinema a Firenze' e nel programma de 'La Toscana delle donne', è stata presentata oggi e si svolgerà dal 20 al 24 novembre.

Ad aprire il festival, il 20 novembre, sarà il convegno 'Hannah, Ingeborg, Rosa e le altre: il cinema di Margarethe von Trotta', a cui seguirà un incontro con la regista tedesca e la proiezione del suo ultimo film 'Ingeborg Bachmann: Journey Into the Desert'. Tra gli altri ospiti attesi a Firenze anche Céline Sciamma che porterà al festival il film del 1978 'Not a Pretty Picture' di Martha Coolidge, fino ad oggi mai proiettato in Italia e presenterà 'The Balconette' di Noemie Merlant di cui è la co-sceneggiatrice; ma anche l'attrice Sonia Bergamasco, che sarà in sala per presentare 'Duse, the Greatest', un film che esplora la vita Eleonora Duse.

In programma anche il progetto, curato da Piera Detassis con Raffaella Giancristoforo, 'Cinema, l'altra Storia', che vuole raccontare il lavoro e la creatività femminile. Detassis presenterà inoltre il film 'Golden Eighties' di Chantal Akerman, regista belga icona del femminismo degli anni Settanta. La giuria del concorso sarà chiamata a premiare la migliore opera prima; sarà inoltre assegnato il premio alla distribuzione in sala, promosso dal festival insieme a Leader Esercenti Donne.





