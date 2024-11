Visite tattili e immersive, Torre Pisa a misura dei disabili

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che cade il 3 dicembre, l'Opera della Primaziale pisana, custode della Torre pendente e degli altri monumenti di piazza dei Miracoli, propone una serie di eventi pensati per sensibilizzare e promuovere il tema dell'inclusione offrendo la possibilità di conoscere quei tesori e le storie che racchiudono attraverso modalità immersive, ideate per consentire a tutti la fruizione del patrimonio artistico e culturale. L'accesso agli eventi è gratuito con prenotazione entro il 29 novembre al link bit.ly/4gE018x.

Un team di 15 operatori, spiega una nota della Primaziale, "ha lavorato nell'ultimo anno per migliorare i servizi offerti alle persone con disabilità (barriere architettoniche, interventi per rendere i monumenti fruibili da tutti, iniziative per un accesso equo e facilitato al patrimonio artistico e culturale) e al termine della presentazione sarà proiettato il cortometraggio realizzato in collaborazione con l'Associazione italiana persone down". La giornata comprende anche visite tattili (con partenza dal museo delle Sinopie) programmate in diversi orari (9.15, 9.45, 14.30 e 15), durante le quali i partecipanti potranno toccare con mano i dettagli artistici dei monumenti. Dalle 16.30 alle 17, in auditorium, sarà presentata una narrazione accessibile della storia del Campanile, anche in comunicazione aumentativa alternativa e nella lingua dei segni italiana mentre al Camposanto monumentale dalle 17.15 alle 17.45 sarà raccontata la storia di San Ranieri, patrono della città, attraverso gli affreschi e anche questo evento sarà fruibile sia in Caa che in Lis. La giornata si chiuderà in Battistero con un concerto di sassofono e voce con una performer in Lis e l'uso di speciali giubbini vibranti per le persone sorde. L'evento, è riservato alle associazioni di persone con disabilità che hanno stipulato un protocollo d'intesa con la Primaziale, ma sarà disponibile anche in streaming sul canale youtube dell'Opa.





