Natale a Empoli, maxi installazioni

Sesta edizione per Empoli città del Natale: la festa inizierà già domani con un albero gigante e 16 maxi installazioni, le più alte d'Italia. Nata nel 2018, la manifestazione ideata e organizzata da Eros Condelli, presidente di Confesercenti Empoli, è cresciuta negli anni: 500mila presenze nel primo anno di vita, 800mila nel 2022 e un milione nel 2023. E da quest'anno Empoli diventa anche capofila del Natale in Toscana: nei prossimi giorni Poggibonsi (Siena), Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli, Certaldo (Firenze) e Grosseto, si vestiranno a festa con le grandi decorazioni.

Domani il primo appuntamento: in piazza della Vittoria, alle 17.45 taglio del nastro e cerimonia di apertura della manifestazione con l'accensione della 'Mani della vita' una grandissima installazione luminosa di alluminio realizzata completamente a mano alta 8,5 metri e larga 13,5, con 20mila led programmabili. A seguire, in piazza Farinata degli Uberti toccherà al 'Grande albero di Natale', 17 metri, in arrivo da Londra. Quindi la festa proseguirà con la grande parata che percorrerà il centro storico e della la nevicata artificiale, fino all'accensione delle proiezioni natalizie sui palazzi di tutte le città che fanno parte del circuito natalizio.

Sono 16 le grandi installazioni luminose presenti, fra queste, la 'Ghianda' la più grande opera d'arte scultoria luminosa d'Italia, lunga 20 metri e alta nove e un Babbo Natale in formato gigante, di sei metri. Inoltre sarà possibile viaggiare con il trenino turistico per la città, salire sulla Giostra a cavallo o passeggiare tra le 70 baite bianche dei mercatini di Natale. Fra le altre attrazioni anche il Winter Park, con pista di pattinaggio e per gli slittini, entrambe sul ghiaccio, la ruota panoramica e un piccolo luna park per bambini. Il tutto fino al 12 gennaio 2025.

Quest'anno la manifestazione sarà arricchita da un ampio programma culturale realizzato dall'amministrazione comunale con le associazioni del territorio. Saranno 64 gli eventi, tra aperture straordinarie dei musei, auguri in musica nelle frazioni, i concerti di Sant'Andrea a cura del Centro Busoni e il Toscana Gospel Festival, a cui si aggiungono numerosi appuntamenti a Palazzo Leggenda.



