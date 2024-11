Drone sperimentale vola da Livorno a Capraia, 70 km sul mare

Un drone sperimentale ha compiuto con successo il collegamento tra Livorno e l'isola di Capraia - sono oltre 70 km in linea d'aria tutti sopra il mare - portando al sindaco isolano Lorenzo Renzi una simbolica medaglia ricordo per il volo più lungo mai effettuato in Italia in modalità Vtol 'unmaned'. Si tratta del progetto Sentinel II, prima traversata mai compiuta sul territorio italiano da un drone Vtol sotto i 7 chili su una distanza di 36 miglia in mare aperto. Il volo è stato effettuato l'1 novembre ma i risultati della missione sono stati illustrati oggi in Fortezza Vecchia.

L'obiettivo è di collegare tutte le isole toscane con una rete di droni a servizio permanente, capaci di decollare e atterrare in modalità verticale e autonoma per effettuare micro-operazioni di monitoraggio e consegna di cose importanti per aiutare le popolazioni in difficoltà.

La società Scovavento ha anche annunciato la costituzione di una scuola di pilotaggio dei droni, anch'essa prima iniziativa in Italia certificata da Enac e coadiuvata dalla più importante scuola italiana di drone Flyscabris. Il servizio viene offerto oltre che ai porti - trasporto veloce di materiali e plichi alle navi in rada, vigilanza delle aree demaniali dall'alto, supporto sanitario per medicinali salvavita - anche alle forze dell'ordine.



