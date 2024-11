Asl Tno, in 10 mesi 585 aggressioni verbali e fisiche a sanitari

"Al 30 ottobre le segnalazioni di aggressione al personale sono state 585, un valore già più alto di tutto il 2023 (572), il valore atteso entro la fine dell'anno si aggira intorno ai 700 eventi". Lo rende noto l'Asl Toscana nord ovest precisando che "le aree più colpite sono i pronto soccorso, le psichiatrie e la Rems, ma ci sono evidenti aumenti anche nelle aree di degenza ospedaliera, negli ambulatori territoriali e nei consultori".

Circa l'80% delle aggressione, osserva l'Azienda sanitaria in una nota, "è di natura verbale, tuttavia non è opportuno sottovalutare il fenomeno perché il dolore provocato da alcune espressioni rivolte a professionisti che stanno assistendo i loro pazienti è ancor più acuto".

Secondo la direttrice generale dell'Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani "per provare ad arginare il fenomeno delle aggressioni è necessario conoscere approfonditamente in tempi rapidi quanto accade nelle mostre strutture e per questo abbiamo messo in atto un sistema di segnalazione facilmente fruibile e campagne informative per sensibilizzare i dipendenti all'uso di questo strumento, con l'analisi dei dati affidata a un gruppo multidisciplinare che valuta il problema da più punti di vista: la sicurezza sul lavoro e dei pazienti, l'assistenza medica e psichiatrica, il punto di vista legale e la gestione front-office". Infine, l'Asl Toscana nord ovest, conclude il coordinatore del gruppo aziendale per la prevenzione delle aggressioni al personale sanitario Massimo Ughi "ha deciso di non seguire il filone dell'addestramento all'autodifesa perché pericoloso e non in linea con la mission di un sanitario, ma è stato attivato un corso sperimentale in tre edizioni, che partirà in questo mese, incentrato sulla consapevolezza del proprio corpo durante un atto aggressivo, dove si imparerà a proteggere i punti vitali e a sottrarsi da una presa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA