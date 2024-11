100 anni Puccini, a Lucca una mostra narra i suoi ultimi giorni

Gli ultimi giorni prima della morte del compositore e musicista Giacomo Puccini (22 dicembre 1858 - 29 novembre 1924) sono raccontati nella mostra che, nel centenario dell'evento, si terrà al Museo Puccini di Lucca, la casa natale, dal 24 novembre al 23 febbraio 2025. È una mostra-racconto, curata da Simonetta Bigongiari, dove si traccia una cronistoria delle ultime settimane di vita, dal 3 novembre, l'ultima sera che Puccini trascorre nel villino di Viareggio, al 29 novembre, giorno della sua morte a Bruxelles. I frammenti narrati sono tratti dalla corrispondenza che lui e il figlio Antonio intrattengono con la moglie Elvira, la figlia Fosca, altri familiari e amici, o dalle testimonianze di coloro che gli furono vicini durante gli ultimi giorni. Compaiono la cronaca del funerale di Bruxelles e delle solenni esequie di Milano.

Quotidiani e riviste e un filmato realizzato con immagini d'epoca forniscono una dettagliata narrazione di quando avvenne in quei primi tre giorni del dicembre 1924. Esposta la maschera funebre del maestro donata nel 1938 dall'Ambasciatore d'Italia a Bruxelles, Luca Orsini Baroni, all'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti.

In mostra anche documenti inediti provenienti dall'Archivio Puccini di Torre del Lago, proprietà della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini che patrocina la rassegna insieme all'Accademia Lucchese. L'Archivio storico del Comune ha prestato il manifesto affisso in città per annunciare la morte dell'illustre concittadino. Altri documenti, lettere e fotografie sono stati resi disponibili tra gli altri da Archivio Storico Ricordi, Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University, New Haven, Biblioteca del Conservatorio Verdi di Milano, Casa della Musica di Parma, Civico Archivio Fotografico di Milano, più varie collezioni private.

La mostra è realizzata grazie al sostegno del Comune di Lucca - Vivilucca Events e col contributo della Regione Toscana.





