Santanchè, da keybox problema di sicurezza, sentirò Piantedosi

Dalle keybox usate per gli affitti brevi non solo un problema estetico ma anche e soprattutto di sicurezza. A dirlo, a margine del G7 Turismo, la ministra Daniela Santanchè. "Onestamente sono d'accordo su quello che ha detto il sindaco Funaro. Intanto sono veramente brutte da un punto di vista estetico perché vengono messe su questi palazzi meravigliosi, ma soprattutto io mi interrogo anche sul tema di sicurezza".

La ministra spiega che in questo modo "arrivano nei nostri condomini, nelle nostre case, persone che non vengono identificate, che prendono la chiave ed entrano nell'appartamento e questo credo che confligga anche con quelle che sono le leggi sulla sicurezza della nostra nazione". Alla domanda se affronterà questo tema con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi Santanchè ribatte: "Sicuramente, come sempre faremo un confronto, però si è posto un tema che esiste e adesso dobbiamo studiare quali siano le migliori soluzioni".

"Il tema della sicurezza - aggiunge - è un tema che ci sta molto a cuore perché più sicurezza vuol dire più libertà per i nostri cittadini ed è un tema che assolutamente porterò al ministro competente per capire come possiamo risolverlo". Inoltre, Santanchè ha riferito di averne "parlato stamattina prima di iniziare il G7 con il sindaco Funaro e siamo d'accordo di sentirci nei prossimi giorni. Io ho sempre detto che bisogna lavorare con tutti i livelli delle istituzioni, per cui sono pronta a farlo. Non è che abbiamo delle differenze, cerchiamo di risolverlo insieme".



