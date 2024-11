Prestazioni ambulatoriali, novità su validità ricette e ticket

Sarà attivo daL 15 novembre in Toscana il nuovo nomenclatore per le prestazioni ambulatoriali, di fatto lo strumento che definisce le prestazioni erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, tariffe, ticket ed esenzioni.

La direzione regionale alla sanità, spiega la Regione, ha inviato a direttori delle aziende ed enti della sanità toscana e al direttore di Estar una nota che aiuta a capire come comportarsi nel periodo transitorio in attesa dell'entrata in vigore del nuovo nomenclatore ambulatoriale nazionale con le relative tariffe. Le indicazioni riguardano, ad esempio, la validità delle ricette (180 giorni per procedere alla prenotazione per quelle prescritte dal 1 luglio e fino al 27 dicembre quelle fatte fino al 30 giugno), il termine di erogazione effettivo delle prestazioni dalla prescrizione (entro il 31 dicembre 2025 per le ricette emesse fino al 14 novembre 2024) oppure informazioni sul cambio delle tariffe. Per il calcolo di ticket e le esenzioni per le prestazioni prescritte, fino al 14 novembre si applicheranno le tariffe vigenti, così come per quelle garantite e confermate. Per le prestazioni successive saranno invece applicate le nuove tariffe.

Con questo passaggio la Regione anticipa l'entrata in vigore del nomenclatore nazionale, prevista per il 30 dicembre come da intesa Stato-Regioni siglata oggi, a eccezione della riabilitazione fisica e della procreazione medicalmente assistita, per cui è confermata l'attuale organizzazione e le codifiche vigenti. Non è stata inserita nell'elenco delle prestazioni che entrerà in vigore domani l'adroterapia, che sarà recepita all'avvio del nuovo nomenclatore nazionale.



