Giornata mondiale diabete,le esperienze innovative della Toscana

Dai campi scuola per bambini, gli adolescenti e le famiglie alle innovazioni tecnologiche, come l'essere stata la prima regione in Europa a permettere alle persone diabetiche di leggere i dati sul livello del glucosio nel sangue, in tempo reale, direttamente sul fascicolo sanitario elettronico, semplificando il lavoro di diagnosi e definizione dei percorsi di cura che spetta a medici e specialisti. In occasione della giornata mondiale del diabete, che si celebra il 14 novembre, la Toscana ricorda le esperienze all'avanguardia messe in campo per migliorare la qualità della vita dei pazienti, circa 250mila pazienti in tutto il territorio regionale (molti dei quali con pluripatologie ed elevato rischio cardiovascolare), "spesso replicate da altre Regioni", si spiega.

Sul fronte dell'innovazione tecnologica, si evidenzia dalla Regione, sono già oltre tremila i diabetici che hanno colto l'opportunità offerta di recente ed in grado di avere un controllo costante del proprio stato di salute grazie ai dati letti dal proprio sensore di rilevamento di glucosio ed importati nel fascicolo sanitario elettronico. L'esperienza, la prima in Europa, è stata premiata dall'Osservatorio sanità digitale del Politecnico di Milano per la categoria 'Soluzioni a supporto del percorso del cittadino'. Tra le iniziative che migliorano la qualità della vita delle persone diabetiche anche i campi scuola diabete che la Regione Toscana organizza per ragazze e ragazzi dai 10-13 anni ai 14-17, con alcuni adolescenti più grandi a far da tutor, i campi per famiglie con bambini che soffrono di diabete (genitori e figli insieme) ed un campo per tutor, rivolto a 12-15 ragazze e ragazzi adolescenti.

"Luoghi e momenti dove imparare ad eseguire il controllo della glicemia, a riconoscere per tempo e gestire eventuali scompensi acuti, a somministrare dove necessario l'insulina. Per fugare timori dei genitori e dei ragazzi e sviluppare autostima e responsabilizzazione" si spiega.

"La nostra organizzazione e i risultati clinici conseguiti sono un esempio per tutta la comunità diabetologica nazionale.

Con la rete diabetologica regionale, che garantisce equità di cura alla persone attraverso il servizio sanitario pubblico, non lasciamo indietro nessuno", osserva il governatore toscano Eugenio Giani. "Siamo tra le prime regioni in Italia ad aver adottato e un modello di gestione integrata del diabete, mettendo al centro il paziente e puntando su un approccio multiprofessionale e digitale - ricorda l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini -. Un percorso che negli anni ha portato a definire protocolli diagnostico-terapeutici condivisi su tutto il territorio regionale, fino alla costituzione della rete della patologia diabetica. Tutte iniziative che hanno permesso di migliorare la qualità della vita delle persone diabetiche facendo anche da apripista in Europa, come nel caso della sincronizzazione dei sensori per la misurazione del glucosio con il fascicolo sanitario elettronico".



