Discarica abusiva in area naturalistica della Val di Chiana

Scoperta una discarica abusiva in un'area di pregio naturalistico nell'Aretino, lungo il Sentiero della Bonifica tra Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana (Arezzo). Secondo la polizia municipale gli autori del gesto avrebbero utilizzato un mezzo pesante per rovesciare lungo il sentiero, che costituisce un'area naturalistica molto apprezzata dai cicloturisti, un quantitativo considerevole di rifiuti di ogni genere. Sul posto sono arrivati i sindaci dei due comuni, Mario Agnelli e Jacopo Franci che hanno effettuato un sopralluogo con i vigili per organizzare la ripulitura. Notevole lo sdegno dei primi cittadini. Sono in corso indagini per risalire agli autori .

"Come avviene in questi casi - commenta il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli - anche l'onere di rimuovere la discarica abusiva e ripulire l'area ricadrà sulle tasche dei cittadini, a meno che non vengano individuati i responsabili per i quali non ci può essere alcuna tolleranza".





