A Firenze arriva Bto, sarà dedicata a IA e turismo

Il rapporto tra intelligenza artificiale e interazione umana nel settore turistico, l'impatto dei cambiamenti climatici, la robotica a servizio dell'ospitalità, la sicurezza informatica e non solo. Torna Be Travel Onlife, l'evento - giunto alla sedicesima edizione, intitolata 'Balance: AI Confluence in Travel' - dedicato al turismo digitale. Appuntamento il 27 e 28 novembre.

Il programma di quest'anno prevede la partecipazione di alcune delle principali aziende che si occupano di turismo, da Booking.com ad Airbnb. Quattro i temi principali che saranno affrontati: Destination, Digital Strategy, Food & Wine Tourism e Hospitality.

"Il tema di quest'anno è l'equilibrio tra l'evoluzione dell'IA nel settore del turismo e l'aspetto umano - ha dichiarato all'ANSA il direttore scientifico di Bto, Francesco Tapinassi, a margine della presentazione della due giorni a palazzo Grazioli, a Roma - come mettere insieme innovazione digitale, miglioramento degli standard dei servizi e la componente e il capitale umano, al centro dell'esperienza turistica".

Ci sarà spazio anche per parlare dei Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio per supportare le micro, piccole e medie imprese. "I Pid sono nati otto anni fa con Industria 4.0 e la volontà del governo dell'epoca di informare e formare le aziende più piccole - ha aggiunto il presidente di Unioncamere, Andrea Prete - in questi anni abbiamo interloquito con 700mila imprese. Otto, dieci anni fa il digitale sembrava qualcosa che riguardava soltanto le imprese più strutturate".

Non mancheranno momenti di confronto su turismo accessibile, coinvolgimento delle comunità locali nelle decisioni di sviluppo turistico, analisi predittive nell'enoturismo e integrazione di ChatGPT per la gestione di prenotazioni e messaggistica per alberghi e strutture ricettive.

Tra i nuovi format, inoltre, uno dedicato alla celebrazione del potere, la creatività e le storie delle donne nel panorama turistico globale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA