Toscana delle donne, il 'viaggio' parte dal Teatro del Maggio

Inaugurazione dal palco del Teatro del Maggio sabato 16 novembre per la terza edizione della Toscana delle donne, con al centro il tema del viaggio. Ad aprire l'evento, dopo i saluti del presidente della Regione Eugenio Giani e della capo di Gabinetto Cristina Manetti che ha ideato il festival, le fumettiste Alice Milani, Rita Petruccioli e La Tram che, nello showcase a cura di Lucca Comics & Games, nell'ambito della collaborazione con la manifestazione lucchese, realizzerannoo tre opere originali che andranno ad arricchire la mostra a loro dedicata, 'Esplorazioni' al via il 21 novembre in Palazzo Strozzi Sacrati. Le opere originali saranno poi battute all'asta tramite la piattaforma CataWiki: il ricavato è destinato a sostenere progetti di aiuto alle donne.

Sul palco anche le sorelle e cicliste afghane Fariba e Yuldulz Hasmini, protagoniste delle ultime Olimpiadi, arrivate in Italia dopo la nuova presa del potere dei talebani nel 2021, e assistite dall'associazione 'Road to Equality'. Quindi spazio alla musica con Giulia Mazzoni, compositrice e pianista di fama internazionale, testimonial del festival sin dalla sua prima edizione, che si esibirà, si spiega, sul "primoforte donna della storia, che porta il nome della pittrice Artemisia Gentileschi".

Alle 18, sarà la volta di Stefania Sandrelli, accompagnata al pianoforte da Rocco Roca Rey. L'attrice viareggina si esibirà in 'Relazioni pericolose', testo a cura di Riccardo Ventrella, che ripercorre l'intera vicenda della Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni vista dalla parte di Santuzza.

L'evento sarà chiuso da il Trio Soprano, composto dalle Elena Rossi, Marika Franchino e Viola Sofia Nisio. Durante la serata verrà inaugurata anche l'esposizione 'Sophie Dickens - Il grande cavaliere dell'Apocalisse' a cura di Crumb Gallery, la prima galleria d'arte in Europa dedicata esclusivamente alle donne.





