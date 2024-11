Santanchè, sugli affitti brevi ci stiamo confrontando con Funaro

"Con la sindaca di Firenze Funaro ci siamo già incontrate, è venuta al ministero, ci siamo parlate ma queste cose non si decidono in 15 minuti. Noi abbiamo una nostra visione e con Funaro e gli altri sindaci ci stiamo confrontando". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè a margine dell'apertura del G7 del Turismo a Firenze, parlando con i giornalisti che chiedevano un commento sul provvedimento annunciato da Funaro sul fronte degli affitti brevi e dell'overtourism di vietare le keybox nell'area Unesco della città, che si aggiunge alla richiesta di una legge speciale per il capoluogo toscano. "Penso che effettivamente le keybox siano abbastanza bruttine e non è molto bello girare per Firenze e vederle - ha aggiunto -. Non le difendo, non mi piacciono, anche da un punto di vista estetico, ma detto questo parliamone, vediamo cosa si può fare per sostituirle. Vorrei veramente che fossimo insieme, per trovare delle soluzioni.

Anche io sono d'accordo che non sono belle ma quale è la soluzione? Bisogna parlarne tutti insieme e poi, non con furore ideologico ma con l'interesse che è quello di tutta la nazione, bisogna fare gli atti giusti".



