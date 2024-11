Pietro De Maria e la figlia Beatrice in concerto a Firenze

Pietro De Maria, tra le eccellenze italiane del pianismo, sarà di scena con la figlia Beatrice nel concerto 'La gioia di tramandare', il 17 novembre (ore 18) alla Sala Vanni di Firenze, ultimo appuntamento della 22/ma edizione del festival Suoni Riflessi.

In programma Fantasia in fa minore di Franz Schubert suonata a quattro mani. A seguire la Sonata scozzese di Felix Mendelssohn-Bartholdy, la Toccata in do maggiore op.7 di Robert Schumann e la terza Sonata dell'Op.31 di Ludwig van Beethoven.

Come di consueto, lo spettacolo sarà preceduto, il 16 novembre sempre alla Sala Vanni, da un concerto/incontro introduttivo con Beatrice e Pietro De Maria, a cui parteciperanno anche docenti e ricercatori del dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo dell'Università di Firenze.



