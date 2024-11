Mef avvia procedura accelerata per cessione 7% Mps

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica di aver avviato una procedura accelerata di raccolta ordini ("Accelerated Book Building - ABB") per la cessione di n. 88.178.280 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena corrispondenti a circa il 7,00% del capitale sociale della Banca.

La quota del 7% di Mps che il Tesoro sta collocando vale, alla chiusura di Borsa di oggi, circa 486,4 milioni di euro. L'incasso dipenderà dallo sconto che il Mef potrebbe decidere di applicare, come di consueto in questo tipo di operazioni, per invogliare il mercato a sottoscrivere un ingente quantità di titoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA