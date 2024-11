G7 del turismo a Firenze, controlli e tiratori in centro

Misure di sicurezza rafforzate in centro a Firenze per il primo G7 del turismo, in programma da oggi a venerdì. Nell'area che va da borgo Ognissanti a Santa Croce prevista una stretta sui controlli, oltre alla presenza di tiratori scelti e l'impiego di cani antiesplosivo alla ricerca di eventuali ordigni. Arrivati nel cpaoluogo anche rinforzi per le forze dell'ordine. Rimossi anche tutti i cestini dei rifiuti.

Off limits le aree direttamente interessate dall'evento: oggi Palazzo Spini Feroni in via Tornabuoni dove si svolge l'evento introduttivo, domani toccherà a Palazzo Vecchio, mentre a poche decine di metri restano regolarmente aperti gli Uffizi. Saranno inoltre rimosse le auto in via dei Banchi, nelle strade intorno a Palazzo Vecchio, in via dei Gondi, via della Ninna, piazzale degli Uffizi, in via dei Tornabuoni (tra lungarno Corsini a piazza di Santa Trinita), piazza Santa Trinita, via del Parione e via Porta Rossa e, fuori dal centro, in via dello Steccuto e via Fantoni, nel tratto da via dello Steccuto in direzione di via Panciatichi.

Nessuna zona rossa in città per il G7 turismo, ma "aree di protezione e vigilanza" non solo a Palazzo Vecchio e Palazzo Spini Feroni, ma anche negli alberghi dove alloggeranno ministri e delegazioni. E' stata poi disposta la chiusura di alcune strade nel centro storico per il tempo strettamente necessario al passaggio delle delegazioni che si spostano dagli alberghi alle sedi degli appuntamenti istituzionali. E' inoltre previsto un corteo, regolarmente preavvisato, indetto dai Cobas per oggi pomeriggio alle 14.30, con partenza da piazza Santa Maria Novella.



