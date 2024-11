50 anni da uscita prima annata Tignanello, asta da Christie's

Un'asta comprensiva di rare annate, fornite da Marchesi Antinori direttamente dalla cantina di Tenuta Tignanello nel cuore del Chianti classico, avrà luogo a Christie's a Londra nell'ambito dell'asta Finest and rarest wines featuring Tignanello's 50th anniversary collection direct from the estate, in programma il 26 e 27 novembre. L'asta celebra i 50 anni dall'uscita di Tignanello 1971, presentata nel 1974, vino che tra i suoi padri ha avuto il celebre enologo Giacomo Tachis, e che ha contribuito in maniera determinante al movimento ormai celebre dei Super Tuscan, ridefinendo il panorama dei vini di qualità.

Durante l'asta saranno presentate quasi tutte le annate prodotte di Tignanello, compresa la prima annata del 1971, oltre a un'inedita barrique dell'annata 2024, prima volta in assoluto per Christie's da un produttore italiano. All'asta anche una selezione di grandi formati, dalle Magnum fino alle Balthazar da 12 litri. Sono 40 i lotti provenienti direttamente dalla cantina della tenuta toscana. La collezione abbraccia tutte e cinque le decadi di Tignanello, dalla 1971 alla 2021, e comprende una selezione di tutte le annate prodotte, a eccezione della 1975, presentate in diversi formati, tra cui Magnum, doppi Magnum e un'inedita Nabuchodonosor da 15 litri, prima e unica mai prodotta per Tignanello.

"Entusiasta" per l'asta si è detto, Tim Triptree MW, international director of wine di Christie's, spiegando anche che le annate più storiche di Tignanello, "dalla 1971 alla 1989, sono state recentemente verificate, ricondizionate e nuovamente ritappate, e sono quindi garantite e in perfette condizioni per i fortunati acquirenti". "Il 2024 è stato un anno davvero importante per me e la mia famiglia - le parole di Piero Antinori - poiché ci ha dato l'opportunità di rendere omaggio a un vino che, in questi ultimi 50 anni, ci ha dato davvero tanto.

Per chiudere quest'anno speciale nel migliore dei modi, siamo lieti di offrire ai nostri appassionati una selezione unica del nostro Tignanello, messa a disposizione direttamente dalla cantina".



