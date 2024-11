MotoGp: tutti in sede Pramac a ultimo Gp, dipendenti e familiari

Pramac apre le porte del quartier generale di Casole d'Elsa, in provincia di Siena, ai dipendenti e alle loro famiglie domenica 17 novembre per seguire tutti insieme l'ultima gara 2024 del MotoGp con il gran premio di Barcellona. Pronti a sostenere il pilota di Pramac Racing, Jorge Martín, attualmente primo in classifica.

Pramac è presente in MotoGP dal 2002 e, dopo aver conquistato l'anno scorso il titolo di Team World Champion, la prima volta di un team indipendente, quest'anno ha già portato a casa il titolo di Best Indipendent Team. Nello stabilimento di Casole sarà allestito un maxi schermo per seguire ogni momento della competizione in diretta.



