Imbrattato con una croce celtica monumento a Benigni

Imbrattato con una croce celtica il monumento a Roberto Benigni a Manciano, frazione di Castiglion Fiorentino (Arezzo), dove l'attore e regista è nato nel novembre del 1952. Lo riferisce in una nota il gruppo consiliare Rinascimento castiglionese, ricordando che il monumento è già stato preso di mira anche in passato.

Oltre ad esprimere condanna, il gruppo consiliare sottolinea che ora le indagini dovranno individuare i responsabili del gesto. Il monumento è nato da un'idea di Andrea Roggi e Alessandro Neri nel 1997 e sostenuto dalla comunità di Manciano, ed è stato inaugurato nel 1999. È realizzato in bronzo e pietra serena, ed è alto 4,5 metri.



