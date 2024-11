Autonomia:al Ministero 4 governatori,tavolo su Protezione civile

Il tema della Protezione civile sarà al centro di un incontro che si terrà nel pomeriggio al Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie tra il ministro Roberto Calderoli e i governatori di Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte.

Il tavolo rappresenta il prosieguo del confronto con le Regioni, su alcune materie non Lep dell'Autonomia, per definire nel dettaglio le modalità procedurali.

Domani invece la Corte costituzionale esaminerà i ricorsi di quattro regioni di centrosinistra Puglia, Campania, Toscana e Sardegna contro l'autonomia differenziata.



