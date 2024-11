Antonella Ruggiero in concerto in Duomo a Firenze

Un concerto originale che vede per la prima volta in Duomo Antonella Ruggiero, Arkè String Quartet e la Cappella Musicale della Cattedrale di Firenze. E' 'Sacrarmonia', in programma il 21 novembre, con ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito dell'Opera di Santa Maria del Fiore a partire dal 14 novembre.

L'evento, che consolida ulteriormente la collaborazione tra Opera di Santa Maria del Fiore e Musicus Concentus, è un progetto sviluppato dalla cantante con gli Arkè String Quartet, quartetto d'archi nel cui background classico confluiscono i linguaggi di jazz, pop e musica d'avanguardia. A questo ensemble si aggiungerà la Cappella musicale della Cattedrale di Firenze diretta da Michele Manganelli. 'Sacrarmonia', si spiega, "è un programma di inni famosi e celebrati, ma anche di preghiere appena sbocciate e di canzoni pacate, intense, che vogliono richiamare a un'idea diversa di musica rispetto a quella che negli ultimi anni è prevalsa: un'idea di serenità, di chiarezza interiore". "Le 'sacrarmonie' di Antonella Ruggiero sono un viaggio senza limiti e barriere, dall'Ave Maria della nostra tradizione alla 'Misa Criolla' alla 'Missa Luba'; e un viaggio nel tempo, 'per leggere il nuovo millennio cercando tesori nascosti da recuperare'".

Per una migliore fruizione del concerto saranno anche installati degli schermi lunga la navata della Cattedrale.





