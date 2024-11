Al rifiuto dare da bere spara al soffitto, arrestati in 4

Al rifiuto della titolare di un locale ormai chiuso di servire da bere un uomo ha sparato un colpo d'arma da fuoco contro il soffitto dell'esercizio pubblico. E' accaduto intorno alle 5 di ieri a Sesto Fiorentino (Firenze) secondo quanto riferisce la questura fiorentina. La polizia, intervenuta a seguito della segnalazione arrivata al numero d'emergenza 112 Nue, ha poi arrestato il presunto responsabile dello sparo e altre tre persone per il reato di violenza privata aggravata in concorso: si tratta di quattro stranieri, tre di origine marocchina e uno pakistana, età tra i 24 e i 31 anni, già noti alle forze dell'ordine. Il presunto autore dello sparo è stato anche denunciato per porto abusivo d'armi ed esplosioni pericolose, tutti e quattro per il porto ingiustificato di coltelli e di uno sfollagente sequestrati dalla polizia.

Secondo quanto ricostruito i quattro fermati sarebbero entrati nel locale ormai chiuso con la pretesa che fosse versato loro da bere. Al rifiuto della titolare uno dei quattro avrebbe sparato in alto e poi si sarebbe allontanato con gli altri tre.

L'esercente nel frattempo si sarebbe chiusa nel suo ufficio dal quale avrebbe dato l'allarme. I poliziotti intervenuti hanno poi fermato e circondato un'auto sospetta, verosimilmente in fuga.

All'interno del veicolo, sono stati trovati e sequestrati due coltelli di grosse dimensioni e, nelle immediate vicinanze, un terzo coltello insieme ad uno sfollagente telescopico, "entrambi riconducibili al medesimo gruppo". Non ritrovata invece l'arma da sparo, dalla quale sarebbe stato sparato il colpo: in corso ulteriori ricerche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA