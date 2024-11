Continua a volare la Fiorentina, che al Franchi batte 3-1 il Verona con una tripletta di Kean e raggiunge a quota 25 punti Napoli, che gioca stasera con l'Inter, e l'Atalanta, altra squadra che continua a vincere.

La Roma è sconfitta 3-2 in casa dal Bologna e incassa la seconda sconfitta di fila in campionato, con Juric sempre più in bilico. Una doppietta di El Shaarawy non basta ai giallorossi, perchè i rossoblù segnano con Castro, Orsolini e Karlsson.





