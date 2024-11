Chiesa, celebrazioni 100 anni Opera della Madonnina del Grappa

"Abbiamo bisogno di riconoscere le radici buone della nostra cultura, del nostro tessuto sociale e della nostra esperienza cristiana per alimentare un surplus di creatività e di coraggio necessari per vivere il nostro tempo".

Lo ha affermato monsignor Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze, alla cerimonia di apertura per le celebrazioni del centenario dell'Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa fondata nel 1924 da don Giulio Facibeni (1884-1958), tra le figure di rilievo del cattolicesimo del '900 per la sua innovativa e poi duratura azione di solidarietà.

"Don Facibeni ci indica il cuore di quella trasformazione missionaria a cui papa Francesco chiama tutta la chiesa in tutte le sue comunità e strutture", ha detto Gambelli, ricordando la cittadinanza onoraria conferitagli nel 1951. "Nella persona ormai anziana di don Giulio - ha osservato l'arcivescovo - tutta la città, al netto delle profonde divisioni e delle ferite ancora vive del recente passato fascista, riconosceva qualcosa che le apparteneva in maniera autentica e profonda. I fiorentini avevano capito che anche grazie a don Facibeni la solidarietà concreta e senza calcolo diventava cultura di un'intera città".





