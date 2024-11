Arrestato con 2,3 tonnellate di fuochi pirotecnici a Prato

Sequestrate 2,3 tonnellate di fuochi e artifizi pirotecnici a Prato che erano destinati alla vendita per l'ultimo giorno dell'anno. Arrestato il possessore, un 36enne cinese per detenzione di esplosivi in dimora privata. I 2353,5 chili esatti di articoli esplodenti erano stoccati in una casa del centro e in un garage di un condominio densamente abitato alla periferia sud di Prato. Inoltre, riporta la procura, gli accertamenti tecnici hanno rivelato che questi fuochi e artifizi detenuti dal 36enne cinese sono stati confezionati con materiale esplodente micidiale. Emerge che questi fuochi hanno un elevato potenziale distruttivo, in particolare quelli allestiti con materiale pirotecnico F3.

Personale della squadra mobile e della polizia amministrativa della questura pratese hanno arrestato in flagranza l'uomo. Aveva messo 600 chili nel garage, il resto nella casa dove abita lui con due figli minorenni oltre agli altri familiari adulti.

L'arrestato ha precedenti analoghi di detenzione illecita di materiale pirotecnico risalenti al 2021.



