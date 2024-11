Vino Chianti Classico si fa conoscere con formazione online

Il consorzio del vino e dell'olio Chianti Classico Gallo Nero apre oggi una nuova piattaforma di e-learning, gratuita, per chi desidera diventare un 'esperto' di questa produzione su mooc.chianticlassico.com. A disposizione conoscenze sul vino, sull'olio e sul territorio. il Chianti Classico Mooc (Massive Online Open Course). La piattaforma è stata realizzata con fondi europei nell'ambito del progetto triennale Meet (Magical Experience of European Taste). Il corso online è rivolto a sommelier, operatori del settore, mass media e a tutti gli appassionati del Chianti Classico. Alla fine c'è un test, che se viene superato, fa ottenere un certificato ufficiale del Gallo Nero di 'Chianti Classico expert'.

"Sui mercati, noi viticoltori vediamo tutti i giorni una sete crescente di conoscenza: il contesto unico che nasce dall'unione di fattori umani e naturali irripetibili determina infatti le caratteristiche dei nostri vini e dei nostri oli. - ha dichiarato Giovanni Manetti presidente del Consorzio Vino Chianti Classico - Per questo gli sforzi del Consorzio si concentrano da anni sulla formazione, in primis degli operatori del trade, ma anche degli appassionati. Questa piattaforma può essere utilizzata da tutti".

Il materiale didattico è suddiviso in cinque moduli composti da video brevi e coinvolgenti, che garantiscono un'esperienza di apprendimento piacevole ed efficace. Le video-lezioni sono state affidate a profili di primo piano nel mondo della comunicazione del settore enogastronomico, come Michaela Morris, Micheal Godel, Alessandro Masnaghetti, Jeff Porter, Gabriele Gorelli Mw e Leonardo Romanelli. I corsi sono in inglese con sottotitoli in italiano, francese e tedesco. La piattaforma è disponibile al link: https://mooc.chianticlassico.com.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA