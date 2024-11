Tartarughe marine,104 uova ma nessun nato in spiaggia Elba

104 uova, di cui 101 non schiuse, due contenevano tartarughine 'pipped', cioè che avevano rotto il guscio ma non sono riuscite ad uscire e un'altra morta. Questo il bilancio della nidificazione nella spiaggia di Vetrangoli, nel comune di Capoliveri (Livorno) all'Isola d'Elba, dove si è conclusa la stagione, iniziata a giugno, che ha visto impegnati volontarie e i volontari di Legambiente Arcipelago toscano.

Ancora una volta, come successo in diversi dei sei nidi che le mamme tartarughe hanno fatto nell'estate 2024 nella sabbia bianca e fresca di Pianosa, il successo riproduttivo è stato nullo e ora spetterà agli scienziati capire il perché analizzando le preziose uova e le tartarughine marine trovate ancora nei nidi di Vetrangoli e Pianosa.

"Anche quest'anno siamo riusciti a organizzare una splendida avventura scientifica e di salvaguardia della biodiversità grazie ai nostri preziosi e tenaci volontari (soprattutto volontarie) - spiega Isa Tonso di Legambiente - E' una specie di miracolo organizzativo e di volontariato che si ripete da sette anni e che è reso possibile dall'amore per questi splendidi animali. L'appuntamento è per l'estate 2025, sperando che le mamme tartarughe abbiano maggior fortune e che continuino a trovare spiagge adatte per i loro preziosi nidi nell'Arcipelago Toscano".



