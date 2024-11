Droga: inceneriti a Livorno 300 kg di cocaina, valore 60 milioni

Inceneriti dalla guardia di finanza di Livorno circa 300 chili di cocaina, 250 panetti, che sul mercato avrebbe fruttato 60 milioni; la droga è stata sequestrata in varie operazioni svolte nell'ultimo anno in tutta la provincia, con una dozzina di arresti.

Le operazioni di distruzione, effettuate dai militari del gruppo Livorno con l'ausilio della componente specialistica 'Anti terrorismo e pronto impiego' e dei colleghi del Reparto operativo aeronavale, sono state autorizzate dall'autorità giudiziaria a conclusione delle procedure di campionamento e analisi. Il trasporto della cocaina è stato effettuato utilizzando un mezzo scortato e con apposita sorveglianza aerea.

Distrutta dalle Fiamme gialle anche merce contraffatta o irregolare, ai sensi della normativa sul diritto d'autore, il Made in Italy e la sicurezza: migliaia di articoli per un valore di oltre 100mila euro.



