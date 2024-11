Spazio Reale Firenze assume detenuto, avrà seconda possibilità

Spazio Reale, struttura polifunzionale di Campi Bisenzio che tra l'atro è stato centro logistico dei soccorsi e gli aiuti durante l'alluvione nella piana fiorentina di un anno fa, ha assunto un giovane detenuto del carcere fiorentino di Sollicciano. Si tratta, specifica Spazio Reale, di un "passo concreto nel rapporto con il mondo del carcere".

"Questa prima assunzione - si spiega - rientra pienamente nella nostra mission e cioè la promozione della coesione sociale nella diversità" ed è il risultato di un percorso cominciato circa un anno fa insieme all'associazione Seconda Chance che si occupa di inserimento lavorativo di persone detenute. Spazio Reale è attivo nella formazione, nell'organizzazione di eventi, nella ristorazione, catering e ricettività e nella gestione di impianti sportivi nella propria sede di Campi Bisenzio. Sarà proprio della manutenzione di questi impianti che si occupa ora il detenuto assunto, che ha così ottenuto i benefici per poter uscire dal carcere. Proprio seguendo i propri principi di solidarietà e inclusione, Spazio Reale ha costituito il centro logistico dei soccorsi e degli aiuti durante l'alluvione che ha colpito un anno fa la Piana Fiorentina, ospitando per oltre 15 giorni nei propri spazi circa 500 persone, tra sfollati e volontari di varie zone d'Italia.

"La decisione di assumere un primo detenuto - spiega Stefano Ciappelli, presidente di Spazio Reale Group - è maturata in un confronto con l'Associazione Seconda Chance cominciato nell'ottobre 2023 e che ci ha visti immediatamente disponibili, proprio in considerazione della vocazione di Spazio Reale. Siamo una realtà aperta che cerca di contribuire al superamento di barriere e pregiudizi ma anche di incidere concretamente sulla realtà sociale. Dare una seconda opportunità ad un detenuto, e magari ad altri dopo di lui, rende tangibile la nostra idea di inclusione".



