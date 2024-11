Murale celebra 170 anni di Coop in sede logistica di Prato

Inaugurata a Prato l'opera 'Galassia Coop', un disegno murario di oltre 60 metri quadri, è stata inaugurata nella sede logistica di Coop Italia a Prato.

Un'intera parete per raccontare la storia della cooperazione di consumatori in Italia. Murales pop e colorato, l'opera dell'artista fiorentino Skim, nome Francesco Forconi, riassume e simboleggia i valori, le azioni e i protagonisti del mondo Coop nei decenni della sua attività. Frutto della collaborazione con il Centro Studi Cavallini l'opera è stata presentata stamane in occasione dei 170 anni della cooperazione di consumatori.

All'inaugurazione erano presenti Maura Latini e Domenico Brisigotti rispettivamente Presidente e Direttore Generale di Coop Italia, oltre che l'artista Skim. All'iniziativa ha partecipato anche la sindaca di Prato Ilaria Bugetti. Nei 60 metri quadrati di colori, attraverso le immagini, si raccontano i progetti, i protagonisti, persino gli strumenti operativi dell'attività di Coop in quasi due secoli: dagli storici registratori di cassa, alla data di apertura del primo spaccio di consumo, alle barche testimonial delle ultime campagne di sostenibilità, fino al logo di Close the Gap (la campagna sull'inclusione e la parità di genere) e la scarpa rossa simbolo del numero telefonico 1522.



