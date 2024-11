Covid, 279 nuovi casi e 11 morti in Toscana in una settimana

Altri 279 nuovi casi e 11 morti per Covid negli ultimi sette giorni in Toscana. I nuovi contagi sono in calo di circa la metà rispetto a quelli registrati la settimana scorsa, il numero dei decessi resta in linea con quasi tutte le ultime settimane precedenti. Le ultime vittime sono state 4 nell'area di Pisa, 2 in quelle di Firenze e Siena, 1 a Prato, Pistoia, Arezzo. Sono saliti a un totale di 12.685 i deceduti dall'inizio dell'epidemia in Toscana.

I 279 nuovi casi di Covid - 175 confermati con tampone molecolare e gli altri 104 con test rapido - portano il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia al totale di 1.667.764.

I guariti virali, 562 persone a tampone negativo, sono stati il +0,03% e raggiungono quota 1.653.942 (99,2% dei casi totali).

I positivi attuali sono 1.137. Tra loro sono ricoverate in ospedale 129 persone (-45 unità il saldo tra ricoveri e dimissioni rispetto alla settimana precedente, pari al -25,9%), di cui 5 pazienti in terapia intensiva (+3 unità il saldo fra ingressi e uscite, +150%). Altre 1.008 persone sono in isolamento a casa, "perché - afferma la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (249 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 19,8%)".



