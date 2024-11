Conference:Palladino 'bel momento, manteniamo entusiasmo e fame'

''Stiamo vivendo un bel momento, siamo felici, adesso dobbiamo mantenere l'entusiasmo e la fame e continuare a lavorare così''. Lo ha detto Raffaele Palladino aspettando la sfida di domani (ore 21) a Cipro contro l'Apoel per il terzo turno della fase campionato di Conference League.

La conferenza stampa è iniziata con più di un'ora e mezzo di ritardo a causa della partenza della squadra viola posticipata per il ritardo dell'aereo. ''Teniamo molto a questa competizione - ha proseguito il tecnico viola reduce da 7 successi di fila fra campionato e coppa - e lo hanno dimostrato anche i miei giocatori: stamani ho visto degli 'animali' per la voglia che hanno messo in allenamento. Fare tante competizioni aiuta e noi puntiamo ad andare avanti''. Palladino ha poi rassicurato sulle condizioni di Kean rimasto a Firenze: ''Moise aveva qualche fastidio per la distorsione alla caviglia subita a Lecce, ci convive da tre settimane, lui da grande uomo qual è si è messo sempre a disposizione, ma bisogna un po' centellinare il suo impiego. Spero di recuperarlo per domenica''.



