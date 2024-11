Bf, a Villa Montepaldi progetto agricolo innovativo con Ffi

Dare vita a un centro di innovazione e sperimentazione dedicato all'agricoltura rigenerativa e allo sviluppo ecologico integrale a Villa Montepaldi, azienda agricola storica di San Casciano Val di Pesa (Firenze), dal 1989 di proprietà dell'Università di Firenze e immersa nelle colline del Chianti Classico. Questo l'obiettivo di un progetto dell'Ateneo affidato alla Società Agricola Benefit Montepaldi - Terre di Rinascimento Srl, sotto la guida della Fondazione Future Food Institute (Ffi) che ha coinvolto come partner Bf spa.

La società, è stato spiegato, si occuperà di gestire parte dei terreni dell'azienda, oltre che la villa padronale medicea, per condurli a una piena produttività, promuovendo, insieme alla gestione e alla manutenzione, iniziative per la tutela e valorizzazione della biodiversità e lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e inclusiva. Il progetto mira, in particolare, a promuovere produzioni come l'olio e il vino. Nel progetto il modello seguito da Ffi è quello del Living Lab: un ambiente di innovazione aperta e collaborativa, in cui cittadini, istituzioni, aziende e organizzazioni di ricerca si uniscono per co-creare soluzioni innovative.

Il progetto prevede anche di potenziare la vocazione educativa di Villa Montepaldi, rendendola un campus che proponga esperienze formative per la scuola e per le nuove professionalità del settore, e che sia un riferimento per la conoscenza pratica e teorica su modelli di sviluppo ecologico integrale e modelli rigenerativi, finalizzati cioè a ripristinare e migliorare la salute e la fertilità del suolo e ad aumentare la biodiversità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA