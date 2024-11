Aou Pisa, nuovi strumenti per la diagnostica grazie al Pnrr

L'Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup), impegnata nel grande cantiere per la costruzione dell'ospedale Nuovo Santa Chiara, a Cisanello, arricchisce la propria dotazione di grandi apparecchiature di diagnostica strumentale di ultima generazione. Lo fa con i fondi del Pnrr: 9 milioni di euro a cui si aggiunge oltre 1 milione di risorse aziendali. Gli investimenti più consistenti riguardano un acceleratore lineare per la radioterapia, già in funzione, e un angiografo biplano per la neuroradiologia in corso di installazione. In via di completamento anche l'installazione di una risonanza magnetica per la radiodiagnostica e di un angiografo monoplano per la radiologia interventistica. Ancora, acquistate tre gamma camere per la scintigrafia in medicina nucleare, tre Tac di ultima generazione a bassa dose di cui una in dotazione alla radiodiagnostica e due per quella del pronto soccorso, già in funzione; tre tavoli telecomandati per radiodiagnostica digitale per ortopedia e traumatologia, radiologia interventistica e radiodiagnostica e due ecografi per l'area ambulatoriale delle due cardiologie. "Una sanità in grado di rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini ha bisogno di eccellenze, di servizi diffusi sul territorio e di investimenti in tecnologie di avanguardie. Questi tre filoni devono procedere di pari passo ed è quello che in Toscana stiamo facendo, convintissimi che la sanità pubblica va difesa, assieme al suo carattere universalistico", ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani. "Il cronoprogramma prevede, salvo imprevisti, di concludere l'installazione fisica e il collaudo tecnico di tutte le macchine entro fine anno, per la maggior parte di esse entro quella data sarà concluso anche l'iter di rendicontazione per il raggiungimento del target - ha spiegato la direttrice generale dell'Aoup, Silvia Briani - la quota restante di apparecchiature si completerà entro il primo semestre 2025." Secondo il rettore dell'ateneo Riccardo Zucchi, "Pisa in termini di tecnologie rappresenta un unicum con tutti gli enti di ricerca e le istituzioni che ospita, e quindi bisogna mettere a regime tutto questo". "L'ospedale di Cisanello - ha concluso il sindaco Michele Conti - continua a crescere diventando un grande polo ospedaliero sempre più moderno ed efficiente. L'acquisto di nuove apparecchiature per la diagnostica, grazie ai fondi Pnrr, segna un nuovo passo in avanti importante verso l'ammodernamento tecnologico e l'efficientamento dei servizi offerti ai pazienti della struttura".



