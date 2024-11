Empoli: Fazzini resta out per lesione muscolare

Confermato l'infortunio muscolare del centrocampista dell'Empoli Jacopo Fazzini, ieri in tribuna e non disponibile per la partita vinta dai toscani in casa contro il Como per 1-0.

Si tratta di una lesione al bicipite femorale sinistro di medio-basso grado. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore hanno confermato ciò che si temeva alla vigilia della partita. Fazzini dovrà stare lontano dal campo almeno fino a dopo la sosta di campionato per le nazionali.

L'Empoli ha fermi per infortunio anche altri due elementi della formazione titolare: Grassi e Esposito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA