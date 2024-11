Cortona on the move, 26mila spettatori per 50 fotografi

Il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move, dopo quattro mesi di eventi, 22 mostre e oltre 50 artisti coinvolti, due premi, si è concluso con oltre 26mila visitatori, per la maggior parte italiani, saliti nella cittadina etrusca per seguire questa manifestazione. Tra gli stranieri, la maggior parte è arrivata da Europa (Regno Unito in testa), ma anche da America e Asia. Il festival è stato visitato da oltre 145 giornalisti provenienti da tutto il mondo, tra cui Francia, Usa, Svizzera, Canada, Germania, Bulgaria ecc. Pubblicati oltre 600 articoli sul festival.

I quattro giorni dell'inaugurazione sono stati come ogni anno vivaci e intensi, con oltre 5mila presenze, con ospiti tra artisti, fotografi, curatori, personaggi della scena culturale italiana e internazionale, che hanno partecipato agli eventi e i talk organizzati in occasione del festival.

Sono questi i numeri dell'edizione 2024 del festival, che ogni anno porta nel cuore della Toscana il meglio della fotografia internazionale. L'appuntamento il prossimo anno sarà giovedì 17 luglio 2025 con l'inaugurazione della 15/a edizione di Cortona On The Move, che proseguirà fino al 2 novembre.

Tra i protagonisti dell'edizione appena terminata tanti fotografi di fama internazionale, come Philip Montgomery, Ken Graves ed Eva Lipman, Niccolò Rastrelli, Rehab Eldalil, Myriam Boulos, Carmen Winant e molti altri, e gli scrittori Chiara Tagliaferri e Nicola Lagioia, curatori della mostra "Corpi Celesti" in collaborazione con la Fondazione Alinari per la Fotografia. Tra le altre collettive ideate e prodotte da Cortona On The Move, "This Is the End", curata da Paolo Woods e Irene Opezzo, e "The Body as a Canvas", a cura di Lars Lindemann e Paolo Woods.

"Il successo di questa edizione, che conferma i risultati degli ultimi anni, dimostra quanto le scelte che stiamo portando avanti sul tema, gli artisti, i progetti fotografici e le collaborazioni siano vincenti. A proposito di queste ultime, la 14/a edizione ha visto la partecipazione di protagonisti di primo piano del panorama culturale nazionale, segno che la nostra manifestazione cresce e si arricchisce di anno in anno di nuovi "ambasciatori". Anche le numerose collaborazioni extra-territoriali e internazionali, che quest'anno hanno portato alcuni progetti al di fuori dei confini di Cortona, dimostrano quanto la proposta culturale del festival sia riconosciuta e apprezzata in Italia e all'estero. Siamo già al lavoro per la prossima edizione, la quindicesima, per la quale abbiamo in programma grandi nomi e importanti progetti" commenta Veronica Nicolardi, direttrice del festival.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA