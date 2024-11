L'Empoli batte 1-0 il Como e vola al 10 posto in classifica

Vola l'Empoli che batte 1-0 il Como e sale al decimo posto in classifica insieme al Torino. Nulla da fare per i lariani che comunque non hanno demeritato ma tornano a casa senza punti con una classifica che inizia a essere pericolosa.

I toscani devono ringraziare Pellegri, bravo a sfruttare una respinta maldestra della difesa del Como e a superare di forza un incolpevole Reina. Eppure nella prima frazione erano stati gli ospiti a rendersi più pericolosi con Belotti.

In classifica l'Empoli ha 14 punti, gli stessi del Torino. Il Como è fermo a 9 insieme a Parma, Cagliari e Genoa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA