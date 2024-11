Fiorentina: La Procura ricorre contro innocenza Gudmudsson

Sembra non ancora concludersi la vicenda giudiziaria che vede coinvolto, in patria, l'attaccante della Fiorentina Albert Gudmudsson con l'accusa di 'cattiva condotta sessuale' per un episodio risalente all'estate 2023 .

Secondo quanto riportato dal media islandese Visir.is e successivamente confermato dal legale del giocatore, la Procura della Repubblica islandese ha deciso di ricorrere in appello contro la sentenza, lunga 39 pagine contenenti le motivazioni, che lo scorso 10 ottobre aveva dichiarato innocente Gudmudsson al temine del processo svolto a Reykjavík.

''Sorprende che il Pubblico Ministero abbia deciso di ricorrere in appello contro questa sentenza, poiché questa è molto ben motivata e il risultato è giuridicamente corretto'', il commento dell'avvocato dell'attaccante viola, Vilhjálmur Vilhjálmsson, riportato sempre da visir.is. Al momento il giocatore islandese, tre gol finora realizzati in campionato, è fermo per un infortunio muscolare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA