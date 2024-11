Evacuata a scopo precauzionale un istituto scolastico a Porcari (Lucca), nella piana di Lucca, in seguito ad un incendio scaturito all'interno di un laboratorio.

Non ci sarebbero persone coinvolte. Sul posto, l'istituto A.Benedetti, in via Roma, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme. Da accertare le cause dell'incendio.



