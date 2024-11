Concluso sbarco migranti Life support al porto di Livorno

Si sono concluse alle 10.45 nel porto di Livorno le operazioni di sbarco dei 72 naufraghi a bordo della Life Support di Emergency, arrivata questa mattina attorno alle 7.30. "Dopo più di tre giorni di navigazione siamo arrivati a Livorno per lo sbarco delle persone soccorse, operazione che si è svolta regolarmente e in collaborazione con le autorità locali - afferma Domenico Pugliese, comandante della Life Support di Emergency - Sconcerta sapere che proprio in questi stessi giorni il governo abbia deciso di proseguire sulla strada del Protocollo di intesa con l'Albania e dell'esternalizzazione delle frontiere, senza neanche attendere il pronunciamento della Corte di giustizia europea. Ai 72 naufraghi che oggi finalmente sono potuti scendere a terra auguriamo tutto il meglio, mentre noi ci prepareremo per una nuova missione". Le persone soccorse provengono da Bangladesh, Egitto, Nigeria, Niger, Pakistan, Palestina e Siria, tra loro 14 donne, quattro minori accompagnati e altri sette che viaggiavano da soli.

Con lo sbarco di oggi, fanno sapere da Emergency, la Life support ha concluso la 25/a missione da dicembre 2022, soccorrendo 2293 persone nel Mediterraneo centrale.



