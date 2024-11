Lucca Comics, 275mila biglietti venduti per l'edizione 2024

Si è chiusa con oltre 275mila biglietti venduti l'edizione 2024 di Lucca Comics&Games, la terza più visitata di sempre. A questi vanno aggiunti i 16mila professionisti accreditati, gli oltre 900 ospiti, i 660 espositori e i 150mila utenti unici su Twitch per i 1.500 appuntamenti in calendario. E poi ci sono i tantissimi che hanno partecipato agli eventi, 14 mostre incluse, nelle aree gratuite.

Le presenze, spiegano gli organizzatori, al momento non sono calcolabili, i dati saranno disponibili a fine novembre.

"Un'edizione straordinaria, una delle più grandi di sempre, con un picco di contenuti, di arte, di vendite ma soprattutto di partecipazione" sostiene Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games. "Il battito d'ali di Lucca Comics & Games risveglia il rinascimento della nostra città", aggiunge il sindaco di Lucca Mario Pardini, mentre il presidente di Lucca Crea, Nicola Lucchesi ringrazia tutto lo staff per "il lavoro fantastico".

In questa edizione sono stati celebrati tanti anniversari, due su tutti il mezzo secolo del gioco di ruolo Dungeons & Dragons e quello di Les Humanoïdes Associés, editore di Métal Hurlant. Un evento sempre più internazionale: sono 13 i Paesi e le aree geografiche di provenienza dei corrispondenti esteri che hanno coperto l'evento: Francia, Svizzera, Polonia, Austria, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Brasile, Spagna, Russia, Canada, Balcani e Medio Oriente.

Ma Lucca C&G non si ferma e in attesa dell'edizione 2025 (da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre) si sposta a Milano: tra dieci giorni alla Fabbrica del Vapore di Milano sarà inaugurata 'Amano Corpus Animae', la più grande esposizione mai realizzata in Europa per celebrare l'arte del visionario maestro Yoshitaka Amano, con oltre 130 opere originali provenienti dai suoi studi di Tokyo per raccontare la storia dell'animazione e dell'intrattenimento mondiale, da Tatsunoko a Final Fantasy, passando per Vogue; un percorso fatto di arte visiva e narrativa aperto al pubblico fino al primo marzo 2025.



