Lucca Collezionando, tra ospiti Lele Vianello e Mario Natangelo

Sono Lele Vianello (storico collaboratore di Hugo Pratt per Corto Maltese) e Mario Natangelo (vignettista satirico del Fatto Quotidiano) i primi ospiti annunciati per l'edizione 2025, l'ottava, di Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico che tornerà sabato 22 e domenica 23 marzo al Polo fiere di Lucca.

Oggi la presentazione dell'evento (organizzato da Lucca Crea in collaborazione con il Comune di Lucca) all'interno di Lucca Comics & Games, dove è stato svelato in anteprima il manifesto realizzato da Alice Milani. Sono stati il curatore del festival Dario Dino Guida e il giornalista Rai Riccardo Corbò, a dare il via al percorso verso l'edizione 2025.

"Un'occasione speciale per incontrare i mostri sacri del fumetto e giovani di talento, acquistare pezzi rari per la propria collezione, rispolverare le proprie abilità da sala giochi, scaldare 'l'indice magico' per un calcio piazzato da Subbuteo, giocare un boardgame o un wargame insieme ad amici vecchi e nuovi, di tutte le età - dicono gli organizzatori -.

Lucca Collezionando è il momento migliore per inseguire le proprie passioni, condividerle con la famiglia e gli amici, di tutte le età, un weekend in un contesto accogliente e rilassato.

È il luogo ideale per completare la propria collezione di fumetti, figurine e collectibles, trovare le ultime uscite editoriali e incontrare i propri artisti e le artiste del cuore". A Lucca Collezionando come ogni anno saranno presenti tutte le principali community del fumetto italiano, associazioni ludiche oltre a tantissimi autori, disegnatori e illustratori.





