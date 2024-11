Arezzo, operatori ambulanza derubati della cena durante soccorso

Scendono dall'ambulanza per prestare soccorso ad un paziente colpito da malore all'interno della propria abitazione e vengono derubati della cena lasciata all'interno del mezzo. L'episodio è accaduto ieri sera in via Erbosa in zona Giotto ad Arezzo. Secondo quanto riferito i soccorritori si trovavano all'interno dell'appartamento e dovendo agire velocemente hanno lasciato panino e bibita dentro l'ambulanza.

Al momento della chiusura del servizio di soccorso, un codice rosso preso in carico insieme all'automedica, gli operatori si sono accorti di essere stati derubati della propria cena. Un furto che ha lasciato tutti stupiti e che è stato segnalato alle forze dell'ordine.



