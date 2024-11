Pallavolo, Bechis lascia Italia, giocherà in nuova Lega Usa

Marta Bechis, palleggiatrice torinese 35enne de Il Bisonte (volley serie A1 donne), lascia Firenze per andare a giocare negli Stati Uniti nella squadra dell'Atlanta nella Lovb, la nuova Lega professionistica statunitense. Finora negli States il volley femminile è stato disputato tra squadre dei college ma solo adesso, per la prima volta, è costituito un campionato per pallavoliste professioniste, che partirà a gennaio.

Il patron Wanny Di Filippo, il presidente Elio Sità e tutta la società de Il Bisonte Firenze desiderano ringraziare Marta Bechis "per l'impegno profuso in questi due mesi abbondanti insieme, e per il prezioso contributo dato alla squadra, capace di conquistare un ottimo bottino di sette punti nelle prime cinque giornate della Serie A1. Alla palleggiatrice, ormai bisontina doc dopo le due esperienze vissute con questa maglia, va il più grande in bocca al lupo da parte della società per l'imminente avventura americana, che da lunedì la vedrà al lavoro con il team di Atlanta".



